Taiwan Weighted pierde 0,91% en la apertura de la jornada este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del martes 24 de marzo con bajadas del 0,91%, hasta los 33.239,24 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, el indicador encadena tres jornadas sucesivas en cifras negativas.

Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un descenso del 0,31%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,14% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 13,25% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).