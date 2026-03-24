Taiwan Weighted pierde 0,91% en la apertura de la jornada este 24 de marzo

Día en negativo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del martes 24 de marzo con bajadas del 0,91%, hasta los 33.239,24 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, el indicador encadena tres jornadas sucesivas en cifras negativas.
Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un descenso del 0,31%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,14% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 13,25% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).