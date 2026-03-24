PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el PSI 20, que empieza la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con leves subidas del 0,15%, hasta los 8.791,84 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con fechas previas, el selectivo suma dos jornadas sucesivas en verde.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el PSI 20 anota un descenso 4,18%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un incremento del 27,43%. El PSI 20 se sitúa un 5,42% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 4,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).