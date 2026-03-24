Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión de mercado del martes 24 de marzo con leves incrementos del 0,32%, hasta los 4.956,03 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, el índice bursátil suma dos fechas consecutivas en ascenso.

En relación a la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una disminución 4,08%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 11,76%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 12,71% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 0,8% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.916,79 puntos).