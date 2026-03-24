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Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 24 de marzo

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión de mercado del martes 24 de marzo con leves incrementos del 0,32%, hasta los 4.956,03 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, el índice bursátil suma dos fechas consecutivas en ascenso.

En relación a la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una disminución 4,08%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 11,76%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 12,71% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 0,8% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.916,79 puntos).

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