Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,19% si se compara con los 1,59 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un ascenso 1,56%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 2,37%.

Si comparamos la cifra con días previos, encadenó dos sesiones sucesivas en cifras positivas. En los pasados siete días la volatilidad fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.