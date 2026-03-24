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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,19% si se compara con los 1,59 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un ascenso 1,56%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 2,37%.

Si comparamos la cifra con días previos, encadenó dos sesiones sucesivas en cifras positivas. En los pasados siete días la volatilidad fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

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