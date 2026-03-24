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FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 24 de marzo

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada financiera del martes 24 de marzo con leves ascensos del 0,24%, hasta los 43.293,08 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil suma dos sesiones seguidas en valores positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX registra un descenso 3,55%; pero en términos interanuales mantiene aún un incremento del 11,08%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 8,71% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 1,06% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (42.841 puntos).

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