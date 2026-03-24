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Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 24 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el ATX, que empieza la jornada financiera del martes 24 de marzo con una variación del 0,01%, hasta los 5.260,14 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice invierte el dato de la sesión previa, donde cerró con una subida del 1,3%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida.

En relación a los últimos siete días, el ATX marca una bajada 1,56%; por contra en el último año acumula aún un ascenso del 23,18%. El ATX se sitúa un 9,63% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.194,82 puntos).

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