Apertura del OMX Stockholm 30 este 24 de marzo

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el OMXS 30, que empieza la sesión del martes 24 de marzo con una variación del 0,09%, hasta los 2.894,67 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas pasadas, el índice suma dos sesiones seguidas de subida.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el OMXS 30 acumula una bajada 4,26%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 8,09%. El OMXS 30 se sitúa un 10,18% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.222,75 puntos) y un 1,05% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.864,69 puntos).