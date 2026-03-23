Cotización del dólar hoy en República Dominicana: repunte en la apertura de este lunes 23 de marzo del 2026

Consulta el tipo de cambio este lunes 23 de marzo en República Dominicana. (REUTERS/Dado Ruvic)

El dólar estadounidense inició la jornada de este lunes 23 de marzo cotizándose en 59,13 pesos dominicanos en promedio, según cifras de Dow Jones. Dicho valor representó un aumento del 0,49% respecto a los 58,84 pesos de la sesión previa, sumando dos jornadas consecutivas en números positivos tras una reciente fase bajista.

Durante la última semana, el billete verde acumuló una baja de 2,59% frente al peso dominicano; sin embargo, en el balance anual, aún sostiene un ascenso del 0,56%, reflejando una tendencia de apreciación más moderada a lo largo del año.

Por su parte, la volatilidad semanal alcanzó un 17,61%, muy por encima del promedio anual de 11,17%, lo que apunta a un periodo de marcada inestabilidad en el mercado cambiario local.

El análisis matutino del Grupo Financiero Monex destaca que, al inicio de la semana, los mercados financieros experimentaron un repunte significativo, pues acciones y bonos subieron tras declaraciones de Donald Trump sobre “muy buenas” conversaciones con Irán.

Esto impulsó los futuros del S&P al alza, redujo el rendimiento del bono del Tesoro a dos años, provocó un retroceso del 0,1% en el dólar y moderó las pérdidas del oro, mientras el Brent retrocedía más de 7% hasta los 104 dólares por barril, detalla la misma fuente.

Trump afirmó que las negociaciones con Irán han sido profundas y constructivas, y ordenó posponer por cinco días cualquier ataque militar, lo que alivió el nerviosismo anterior por un posible cierre del Estrecho de Ormuz. Estas señales alimentaron expectativas de estabilización en los mercados y sugirieron la posibilidad de que se reviertan las agresivas subidas de tasas que descontaban los inversionistas.

A pesar del alivio inicial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó la existencia de conversaciones con Washington y acusó al presidente estadounidense de buscar ganar tiempo mientras se intensifican los esfuerzos de desescalada regional. Este contraste subraya la persistente incertidumbre diplomática y el riesgo de nuevas oscilaciones en los mercados.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.