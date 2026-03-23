Dólar hoy en Cuba: tipo de cambio estable en la apertura de este lunes 23 de marzo del 2026

Consulta cuál es el valor de apertura del dólar en Cuba este lunes 23 de marzo del 2026. (REUTERS/Lee Jae-Won/Archivo)

El dólar estadounidense abrió la jornada de este lunes 23 de marzo en 24 pesos cubanos al cambio oficial, de acuerdo con cifras de Dow Jones. Este valor no mostró variación respecto a la sesión anterior, acumulando dos jornadas consecutivas sin tendencia definida en el mercado oficial cubano.

Durante la última semana, el dólar sumó un ascenso de 0,4% frente al peso cubano; en el balance anual, la moneda estadounidense aún mantiene una subida del 0,13%, reflejando estabilidad relativa a lo largo del año.

Poor su parte, la volatilidad semanal fue ligeramente inferior al promedio anual de 3,82%, lo que sugiere un periodo reciente de mayor calma en el tipo de cambio, en contraste con la inestabilidad observada en otros mercados emergentes.

El análisis matutino del Grupo Financiero Monex destaca que, al inicio de la semana, los mercados financieros experimentaron un repunte significativo, pues acciones y bonos subieron tras declaraciones de Donald Trump sobre “muy buenas” conversaciones con Irán.

Esto impulsó los futuros del S&P al alza, redujo el rendimiento del bono del Tesoro a dos años, provocó un retroceso del 0,1% en el dólar y moderó las pérdidas del oro, mientras el Brent retrocedía más de 7% hasta los 104 dólares por barril, detalla la misma fuente.

Trump afirmó que las negociaciones con Irán han sido profundas y constructivas, y ordenó posponer por cinco días cualquier ataque militar, lo que alivió el nerviosismo anterior por un posible cierre del Estrecho de Ormuz. Estas señales alimentaron expectativas de estabilización en los mercados y sugirieron la posibilidad de que se reviertan las agresivas subidas de tasas que descontaban los inversionistas.

A pesar del alivio inicial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó la existencia de conversaciones con Washington y acusó al presidente estadounidense de buscar ganar tiempo mientras se intensifican los esfuerzos de desescalada regional. Este contraste subraya la persistente incertidumbre diplomática y el riesgo de nuevas oscilaciones en los mercados.

Pronóstico de crecimiento económico para Cuba en 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

Cuba proyecta para 2026 un crecimiento económico del 1%, la misma tasa que había estimado para el año anterior pero que no logró alcanzar debido a la contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Según el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, el país operará en un contexto de “economía de guerra”, enfrentando amenazas, riesgos y tensiones que podrían intensificarse durante el próximo año.

La expectativa de crecimiento se apoya en mejores perspectivas para el turismo y los servicios de exportación, en particular los servicios médicos, que siguen siendo un pilar para la obtención de divisas. En el ámbito inflacionario, el Gobierno prevé un aumento del 10% en los precios del mercado formal, lo que implicaría una reducción de cinco puntos porcentuales respecto a la inflación interanual registrada al cierre de 2025, cuando alcanzó el 14,07%.

El déficit fiscal estimado para 2026 asciende a 74.500 millones de pesos cubanos, una cifra similar a la del año anterior. Las autoridades reconocen la persistencia de problemas estructurales: escasez de productos básicos, apagones, inflación elevada, dolarización creciente y fuerte migración. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo un 11% y en 2024 el PIB retrocedió un 1,1%, marcando el segundo año consecutivo de caída.

El Gobierno ha señalado la necesidad de atraer inversión extranjera y ha prometido un entorno “más dinámico y transparente” para los inversores, ofreciendo mayores facilidades y garantías, aunque reconoce las dificultades financieras actuales y la complejidad del contexto internacional y doméstico.

La historia del peso cubano

Consulta el tipo de cambio en Cuba este lunes 23 de marzo del 2026. (Reuters/Alexandre Meneghini)

El peso cubano es la moneda de curso legal en Cuba y es utilizada por la mayoría de la población, está dividido en 100 unidades denominadas centavos.

A partir del 1 de enero de 2021 dejó de existir el peso cubano convertible como moneda de curso legal, pues era el más aceptado en el pago de obligaciones y aunque aún tiene valor legal, no es aceptado en el pago de productos y servicios.

En el año 2002 la tasa de cambio era de 21 pesos cubanos por cada peso convertible, pero después se devaluó hasta alcanzar los 26 pesos cubanos por peso convertible. En cuanto al dólar, éste equivale a 25 pesos cubanos y a un peso cubano convertible.

No fue hasta abril de 2005 cuando el gobierno acordó la devaluación del peso cubano con respecto al convertible al pasarlo a 25 pesos cubanos por peso convertible y éste último quedó en paridad de 1:1 con respecto al dólar más un impuesto del 10 por ciento, con ello se tiene que por cada dólar cambiado se pierde el 12% de su valor.

Así fue hasta el 1 de enero de 2021 cuando se acordó el “Día Cero” de la unificación monetaria, aunque para muchos la extinción del peso convertible se vio como una devaluación, para otros sólo se trató de una medida para ponerse al corriente con los 24 pesos cubanos por cada dólar.

En consecuencia, la demanda de divisas también empujó al mercado negro de intercambio en el que se vendía un dólar por cada 100 pesos cubanos convertibles.

Actualmente existen monedas de 1, 2, 5 y 20 centavos y de 1, 3 y 5 pesos; mientras que en billetes existen de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.