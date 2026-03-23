En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión positiva para el AEX, que acabó la sesión de mercado del lunes 23 de marzo con ascensos del 0,53%, hasta los 966,72 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 982,92 puntos y un volumen mínimo de 942,19 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,14%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX registra un descenso 4,08%; sin embargo desde hace un año acumula aún un incremento del 5,41%. El AEX se sitúa un 6,15% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 0,53% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (961,62 puntos).