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Cotización del Euro Stoxx 50 del 23 de marzo

Cierre de operaciones Euro Stoxx 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el Euro Stoxx 50, que cerró la jornada del lunes 23 de marzo con notables incrementos del 1,18%, hasta los 5.565,94 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 5.683,93 puntos y la cifra mínima de 5.376,81 puntos. El rango de cotización para el Euro Stoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,4%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Euro Stoxx 50 acumula un descenso 3,02% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 3,44%. El Euro Stoxx 50 se sitúa un 9,84% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,18% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.501,28 puntos).

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