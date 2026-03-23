Cotización del Euro Stoxx 50 del 23 de marzo

Día optimista para el Euro Stoxx 50, que cerró la jornada del lunes 23 de marzo con notables incrementos del 1,18%, hasta los 5.565,94 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 5.683,93 puntos y la cifra mínima de 5.376,81 puntos. El rango de cotización para el Euro Stoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,4%.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Euro Stoxx 50 acumula un descenso 3,02% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 3,44%. El Euro Stoxx 50 se sitúa un 9,84% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,18% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.501,28 puntos).