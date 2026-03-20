El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nifty 50, que comienza la sesión del viernes 20 de marzo con notables incrementos del 1,17%, hasta los 23.270,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un descenso del 0,83%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia definida.

En la última semana, el Nifty 50 registra una subida 0,52% y en el último año aún acumula un ascenso del 3,9%. El Nifty 50 se sitúa un 11,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 1,17% por encima de su cotización mínima del año en curso (23.002,15 puntos).