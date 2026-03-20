Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 20 de marzo

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nifty 50, que comienza la sesión del viernes 20 de marzo con notables incrementos del 1,17%, hasta los 23.270,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un descenso del 0,83%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia definida.

En la última semana, el Nifty 50 registra una subida 0,52% y en el último año aún acumula un ascenso del 3,9%. El Nifty 50 se sitúa un 11,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 1,17% por encima de su cotización mínima del año en curso (23.002,15 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Valencia:

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 20 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30 abrió con

España: el pronóstico del tiempo en Sevilla este 20 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo

‘Defensores de fantasmas’ lidera actualmente la lista de los 10 K-dramas más populares en Corea del Sur

El desembarco de múltiples series coreanas en plataformas de streaming ha permitido que alcancen una audiencia internacional más amplia y eleven notablemente su presencia a nivel global

‘Defensores de fantasmas’ lidera actualmente