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Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró operaciones en terreno positivo este 20 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Nifty 50, que acabó la jornada en los mercados del viernes 20 de marzo con subidas del 0,49%, hasta los 23.114,50 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 23.345,15 puntos y un volumen mínimo de 23.067,60 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,19%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 registra una bajada 0,16%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un incremento del 3,2%. El Nifty 50 se sitúa un 12,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,49% por encima de su valoración mínima del año en curso (23.002,15 puntos).

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