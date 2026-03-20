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AEX registra ganancias de 0,63% durante arranque de la jornada este 20 de marzo

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el AEX, que inaugura la jornada del viernes 20 de marzo con incrementos del 0,63%, hasta los 983,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas previas, el selectivo pone fin a dos jornadas de tendencia negativa.

En los últimos siete días, el AEX acumula una bajada 1,79%; por contra en términos interanuales aún acumula una subida del 6,82%. El AEX se sitúa un 4,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 1,94% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).

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