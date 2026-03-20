AEX registra ganancias de 0,63% durante arranque de la jornada este 20 de marzo

Inicio de jornada de alzas para el AEX, que inaugura la jornada del viernes 20 de marzo con incrementos del 0,63%, hasta los 983,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas previas, el selectivo pone fin a dos jornadas de tendencia negativa.
En los últimos siete días, el AEX acumula una bajada 1,79%; por contra en términos interanuales aún acumula una subida del 6,82%. El AEX se sitúa un 4,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 1,94% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).