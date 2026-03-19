Ranking Netflix España: estas son las películas favoritas que te engancharán desde el primer minuto

Idris Elba protagoniza la nueva película de Universal y debe enfrentarse a un enorme León que servirá de excusa para resolver los problemas de casa.

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix actualizó su top 10 con las películas más vistas en España al corte de este miércoles 18 de marzo. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix España

Imágenes de "Bestia", la nueva película de Idris Elba

1. La bestia

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje curativo se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a seguirles.

2. Máquina de guerra (War Machine)

Crédito: Netflix Latinoamérica

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

3. 27 bodas

"27 Bodas" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Prime Video)

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus sueños. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su dia mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el dia que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

4. The Shipping News

Judi Dench y Kevin Spacey se conocieron en la película "The Shipping News". Desde entonces, forjaron una gran amistad y hasta ahora continúan en contacto

Un hombre es transportado accidentalmente al año 1300 d. C., donde debe luchar contra un ejército de muertos y recuperar el Necronomicón para poder regresar a casa

5. Made in Korea

"Made in Korea" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Captura del tráiler oficial/Netflix)

Una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu se muda a Corea del Sur, un lugar con el que siempre soñó, pero lucha por encontrar su lugar en un país extranjero.

6. Nop

Dos rancheros de un remoto pueblo del interior de California hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante.

7. La Joven Francesa (French Girl)

Captura del tráiler oficial de French Girl

Sigue a Gordon Kinski, un maestro de secundaria de Brooklyn, que va con su novia y chef Sophie Tremblay a su ciudad natal de la ciudad de Quebec, donde está probando para el restaurante de 3 estrellas Michelin del superchef Ruby Collins.

8. Torrente, el brazo tonto de la ley

Imagen de 'Torrente, el brazo tonto de la ley', primera película de la saga

Torrente, el brazo tonto de la ley, de Santiago Segura, está protagonizada por Javier Cámara en el papel de Torrente, un policía madrileño corrupto, pobre, delirante, machista, egocéntrico, borracho y de derechas. Esta comedia desternillante muestra a Torrente en su búsqueda de traficantes de heroína y los extravagantes personajes con los que se cruza en su camino. Película de culto y una de las más divertidas del cine español, fue un éxito de taquilla.

9. El espanta tiburones

El espanta tiburones | Netflix

Oscar es un pececito de verbo rápido que suena con ser un pez gordo. Pero sus sueños le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un improbable héroe.

Al principio los demás peces se tragan el anzuelo de Oscar y le llueve la fama y la fortuna. Todo va con la marea a favor hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha propagado Oscar de que es el gran defensor del atolón hace agua por todas partes.

El pececito descubre que ser un héroe significa que su vida esta de rebajas: su mentira le va a convertir en la pesca del día. Oscar debe aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar la corriente a su favor.

10. Louis Theroux: Dentro de la machosfera (Louis Theroux: Inside the Manosphere)

Netflix estrenó un documental sobre la machósfera que debes ver si te gustó “Adolescencia”

El aclamado documentalista accede de forma exclusiva y sin censura a una red de masculinidad radical en auge e investiga a los controvertidos influencers que la impulsan.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.