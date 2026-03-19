Las películas favoritas del público en Paramount+ Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Paramount+. (Infobae)

Semana a semana, Paramount+ publica su top con las películas más populares en Estados Unidos, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más vistas en Paramount+ en Estados Unidos

1. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse.

2. Perseguido

En el año 2017, el mundo se ha colapsado por culpa de una grave crisis económica. La primera potencia del planeta, los Estados Unidos de América, se hallan inmersos en el caos y el desconcierto. Para salir del atolladero, el gobierno inventa un videojuego que se emite por televisión y que logra altas cotas de audiencia. Consiste en soltar a varios convictos para que corran hacia la libertad mientras son perseguidos por auténticas máquinas de matar. Entre los participantes se encuentra Ben Richards (Arnold Schwarzenneger), dispuesto a aprovechar la oportunidad que le han ofrecido.

3. Scary Movie

Tras el asesinato de una bella estudiante, un grupo de adolescentes descubren que hay un asesino entre ellas. La heroína, Cindy y su grupo de desconcertantes amigos, serán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos por haberlo atropellado el pasado Halloween.

4. Pálido (Due Justice)

Un abogado con pasado militar persigue a la pandilla que mató a su esposa y se llevó a su hija.

5. Infiltrados en clase

Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.

6. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

7. Bob Esponja: La película

Hay problemas en Bikini Bottom: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y las sospechas recaen en el Sr. Krabs. Junto a Patrick, su mejor amigo, Bob Esponja marcha a la peligrosa Ciudad de Shell para rescatar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Krabs.

8. Infiltrados en la universidad

La pareja de policías formada por Schmidt y Jenko vuelve a la carga después del éxito de la operación contra la red de narcotraficantes en el instituto. En esta ocasión, los agentes de la ley siguen perteneciendo a la unidad secreta Jump Street y tendrán que infiltrarse en una universidad para llevar a cabo una arriesgada investigación. Una nueva aventura que pondrá a prueba al dúo cada vez mejor compenetrado.

9. A pesar de ti (Regretting You)

Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

10. Scary Movie 2

En esta ocasión los hermanos Wayans empiezan la historia con una satírica parodia de El Exorcista, mostrando a James Woods en el papel de un cura poco convencional, el padre McFelly, ocupado en salvar a una Natasha Lyonne de un espíritu de otro mundo. Entonces, retomando la historia donde la dejaron, los hermanos Wayans se vuelven a reunir de forma cómica con la heroína Cindy Campbell, convertida ahora en una buena estudiante universitaria. Un profesor loco la recluta a ella y a su grupo de compañeros deseosos de vivir aventuras y nuevas experiencias, para una salida de fin de semana bajo el pretexto de realizar un experimento científico. Mientras se desarollan las actividades del fin de semana, las continuas sorpresas mantienen la diversión siempre en marcha.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.