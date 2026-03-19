Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

«dopamina (w Tito Double P)», interpretado por Peso Pluma, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.200.982 reproducciones.

2. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.098.192 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Pvta Luna

Neton Vega

Tras acumular 1.078.147 reproducciones, «Pvta Luna» de Neton Vega se mantiene en tercer lugar.

4. Todo Lo Fue

Lenin Ramírez

Tras haberse reproducido 972.085 veces, la nueva canción de Lenin Ramírez se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

La melodía de Peso Pluma va en descenso: ya llega al quinto lugar. Sus 952.077 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. chiclona (w Tito Double P, LENCHO)

Peso Pluma

«chiclona (w Tito Double P, LENCHO)» se ubica en la sexta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 908.309, lo que marca un hito en la carrera musical de Peso Pluma.

7. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho» de Herencia De Grandes pierde fuerza. Hoy solo cosecha 896.133 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 852.583 reproducciones.

9. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 830.277 reproducciones.

10. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 777.410 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

El día que Spotify se volvió viral por ¿eliminar narco corridos?

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como "Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?" generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Los artistas que dominaron el 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum 'Éxodo', lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.