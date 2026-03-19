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Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 19 de marzo

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el KOSPI, que comienza la jornada del jueves 19 de marzo con notables subidas del 2,43%, hasta los 5.777,51 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas previas, el índice bursátil acumula tres jornadas sucesivas en valores positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI anota un incremento del 2,99%. El KOSPI se sitúa un 8,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 34,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

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