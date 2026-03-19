AEX inicia la jornada de este 19 de marzo con retrocesos

Sesión adversa para el AEX, que empieza la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con notables descensos del 1,37%, hasta los 986,27 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil suma dos sesiones seguidas en dígitos negativos.
Con respecto a los últimos siete días, el AEX marca una disminución 1,43%; pero desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 7,71%. El AEX se sitúa un 4,25% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 2,2% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).