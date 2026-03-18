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Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada en terreno positivo este 18 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el Nifty 50, que acabó rueda bursátil del miércoles 18 de marzo con notables ascensos del 0,83%, hasta los 23.777,80 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 23.862,25 puntos y un mínimo de 23.618,45 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,02%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una bajada 0,37%; por contra desde hace un año aún mantiene un ascenso del 5,69%. El Nifty 50 se sitúa un 9,69% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,71% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (23.151,10 puntos).

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