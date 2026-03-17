El mercado de la India inició la jornada con tendencia a la baja este 17 de marzo

Día negativo para el Nifty 50, que empieza la sesión bursátil del martes 17 de marzo con leves descensos del 0,15%, hasta los 23.372,80 puntos, tras la apertura. En relación a fechas pasadas, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, en el que acabó con una subida del 2,06%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia definida.
En los últimos siete días, el Nifty 50 anota un descenso 3,66%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 4,06%. El Nifty 50 se sitúa un 11,23% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,96% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (23.151,10 puntos).