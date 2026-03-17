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El mercado de la India inició la jornada con tendencia a la baja este 17 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nifty 50, que empieza la sesión bursátil del martes 17 de marzo con leves descensos del 0,15%, hasta los 23.372,80 puntos, tras la apertura. En relación a fechas pasadas, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, en el que acabó con una subida del 2,06%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia definida.

En los últimos siete días, el Nifty 50 anota un descenso 3,66%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 4,06%. El Nifty 50 se sitúa un 11,23% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,96% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (23.151,10 puntos).

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