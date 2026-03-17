Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo favorito de los escuchas

1. Choosin' Texas

Ella Langley

El tema de Ella Langley es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. E85

Don Toliver

E85 de Don Toliver se mantiene en segundo lugar.

3. Risk It All

Bruno Mars

El sencillo más reciente de Bruno Mars ya se vislumbra como un nuevo clásico. Risk It All entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. iloveitiloveitiloveit

Bella Kay

Lo más nuevo de Bella Kay, iloveitiloveitiloveit, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. Stateside (with Zara Larsson)

PinkPantheress

Stateside (with Zara Larsson) de PinkPantheress se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

6. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need de Olivia Dean pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. Be By You

Luke Combs

Esta rolade Luke Combs está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 7. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

8. American Girls

Harry Styles

El que fuera un exitazo de Harry Styles va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

9. Be Her

Ella Langley

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ella Langley. Quizás por esto es que Be Her debuta en el ranking directamente en el noveno lugar.

10. DtMF

Bad Bunny

DtMF de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.