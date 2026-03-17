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Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada al alza este 17 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Nifty 50, que terminó rueda bursátil del martes 17 de marzo con incrementos del 0,74%, hasta los 23.581,15 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 23.656,80 puntos y un volumen mínimo de 23.346,60 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,31%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 anota un descenso 2,8%; aunque desde hace un año aún acumula un incremento del 4,99%. El Nifty 50 se sitúa un 10,44% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 1,86% por encima de su valoración mínima del año en curso (23.151,10 puntos).

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