BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada del martes 17 de marzo con leves caídas del 0,15%, hasta los 75.392,57 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el selectivo invierte el valor de la jornada anterior, en el que obtuvo un incremento del 1,93%, sin poder fijar una clara tendencia.

En relación a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un descenso 3,6%, de manera que en el último año aún mantiene una disminución del 0,07%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 12,09% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,11% por encima de su cotización mínima del año en curso (74.563,92 puntos).