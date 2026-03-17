Apertura del FTSE MIB IDX este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada en los mercados del martes 17 de marzo con una variación del 0,09%, hasta los 44.277,48 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice bursátil suma cuatro jornadas consecutivas en valores negativos.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX anota un ascenso del 0,57%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 6,64% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,57% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.025 puntos).