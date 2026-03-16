Principal índice italiano registra ganancias de 0,24% al inicio de la sesión de este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el FTSE MIB IDX, que inaugura la sesión de mercado del lunes 16 de marzo con leves incrementos del 0,24%, hasta los 44.423,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas pasadas, el indicador pone freno a tres sesiones seguidas con tendencia negativa.

En la última semana, el FTSE MIB IDX acumula un incremento del 0,9%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 6,33% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.025 puntos).