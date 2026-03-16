Hang Seng pierde terreno tras la apertura de operaciones

Día bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión de mercado del lunes 16 de marzo con ligeras caídas del 0,45%, hasta los 25.351,72 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el selectivo suma cuatro jornadas sucesivas en números rojos.
Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso del 0,22%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,35% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,4% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).