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Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 16 de marzo

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión bursátil del lunes 16 de marzo con leves ascensos del 0,2%, hasta los 5.727,96 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el indicador frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 anota un incremento 0,75%, de manera que en términos interanuales acumula aún una subida del 5,08%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 7,21% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 0,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.685,20 puntos).

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