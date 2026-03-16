Estas son las películas que están de moda en Netflix Ecuador este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más vistas en Netflix Ecuador puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Ecuador

1. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

2. Hora punta

Dos detectives diferentes son asignados en un mismo caso. Ambos tendrán que adaptarse a las costumbres del otro para poder concluir su trabajo con éxito, pero no va a ser una tarea fácil. El detective inspector Lee es el rey de las artes marciales y pertenece a la Royal Hong Kong Police. Su pupila preferida es la hija de once años del Cónsul chino, de la cual el inspector Lee es su guardaespaldas y su mejor amigo. Esta muchacha es capturada y llevada a los Estados Unidos por un peligroso grupo criminal. Hasta allí tendrá que viajar el inspector y, donde se unirá a la investigación con un departamento del FBI y, concretamente, al detective James Carter, un arrogante e impulsivo agente de policía. La explosiva pareja tendrá que enfrentarse a una banda de criminales muy peligrosa y contarán con la ayuda de Tania Johnson, una experta en artefactos explosivos.

3. 27 vestidos

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus suenos. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su dia mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el dia que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

4. Doble traición

Nick Parsons y su esposa Libby viven aparentemente una vida idílica junto a su hijo Matty. Pero una noche navegando Nick desaparece y Libby es acusada de su asesinato y enviada a prisión. Allí se entera de que su marido sigue vivo y también de que una vez juzgada y sentenciada por un crimen, una persona no puede volver a ser juzgada por el mismo delito..

5. Joker: Folie à Deux

Secuela de "Joker (2019), de nuevo con Phoenix como Arthur Fleck y que muestra su relación con el personaje de Harley Quinn, interpretado por Lady Gaga.

6. El espantatiburones

Oscar es un pececito de verbo rapido que suena con ser un pez gordo. Pero sus suenos le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un improbable heroe. Al principio los demas peces se tragan el anzuelo de Oscar y le llueve la fama y la fortuna. Todo va con la marea a favor hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha propagado Oscar de que es el gran defensor del atolon hace agua por todas partes. El pececito descubre que ser un heroe significa que su vida esta de rebajas: su mentira le va a convertir en la pesca del dia. Oscar debe aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar la corriente a su favor.

7. Trolls 3: Todos juntos

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

8. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

9. The Karate Kid

Dre Parker podría haber sido el más popular en Detroit, pero la carrera profesional de su madre los lleva a ambos a China. Allí logra hacer conexión con su compañera de clase Mei Ying y el sentimiento es mutuo, hasta que las diferencias culturales hacen que su amistad sea imposible. Para que la situación empeore, Dre se consigue un enemigo, el peleonero de la clase, Cheng. Dre no tiene amigos a quién acudir, excepto el encargado de mantenimiento, el Sr. Han.

10. 300: El origen de un imperio

La historia se ambienta en el año 490 a.C., unos diez años antes de la batalla de las Termópilas. El general griego Temistocles intenta unir las polis griegas para combatir a los persas invasores. Él dirigirá las tropas griegas que se enfrentarán con los persas en la decisiva batalla de Maratón. La derrota persa impedirá la invasión del país.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.