Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,87 reales brasileños, experimentando una disminución del 0,14% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,88, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 2,07%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 6,53%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa en los últimos tres días frente al real brasileño, lo que sugiere una depreciación continua de la moneda europea en este par de divisas.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a real brasileño es del 8,36%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,04%, lo que indica un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario a pesar de la tendencia desfavorable.

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