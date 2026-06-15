Noticias

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 15 de junio

El activo experimentó un descenso en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,87 reales brasileños, experimentando una disminución del 0,14% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,88, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 2,07%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 6,53%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa en los últimos tres días frente al real brasileño, lo que sugiere una depreciación continua de la moneda europea en este par de divisas.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a real brasileño es del 8,36%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,04%, lo que indica un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario a pesar de la tendencia desfavorable.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 15 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 15 de junio

Precio del dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 15 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 15 de junio

Se percibe sismo de magnitud 4 en la ciudad de Socaire este lunes 15 de junio

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro en el mundo

Se percibe sismo de magnitud 4 en la ciudad de Socaire este lunes 15 de junio

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 15 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 15 de junio

Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 15 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 15 de junio