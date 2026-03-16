“Esa noche” se consolida como la serie favorita en Netflix España hoy: descubre el listado completo

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix España

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

1. Esa noche (That Night)

Elena, la menor de las hermanas Arbizu y madre primeriza, viaja a República Dominicana junto a su hermana Paula para visitar a Cris, la mayor, pero lo que prometía ser unas vacaciones para reconectar se convierte en una pesadilla cuando Elena, tras un intento de robo, mata accidentalmente a un hombre en defensa propia.

Desesperada y temiendo por el futuro de su hija, decide pedir ayuda a sus hermanas en lugar de acudir a la policía, sin embargo, la situación se complica cuando descubren que la víctima era un agente local. Mientras Cris quiere confesar lo ocurrido, Paula insiste en resolverlo entre ellas. Las decisiones tomadas esa noche tendrán consecuencias irreversibles y los secretos amenazan con destruirlas.

2. One Piece (ワンピース)

One Piece presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada.

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar”. Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.

Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi, en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el “One Piece”.

3. Love & Death

Love & Death. (Netflix)

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

4. Un lugar para soñar

El último adelanto de la nueva temporada. (Netflix)

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

5. El asesino de TikTok

La serie documental de Netflix gira en torno al asesino español José Jurado Montilla. (Netflix)

En este documental, una familia lucha por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en Gandía y la implicación de un popular creador de TikTok al que conoció de viaje.

6. Los dinosaurios (The Dinosaurs)

‘Los dinosaurios’. (Netflix)

Desde los primeros dinosaurios hasta los últimos, esta gloriosa serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

7. Los Bridgerton

Temporada 4 de Bridgerton. (Netflix)

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

8. La Reina del Flow

"La Reina del Flow" se mete en el ranking de las series más vistas del momento. (Netflix)

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

9. Salvador

Tras la muerte de su hija en extrañas circunstancias, Salvador, un conductor de ambulancia, se adentra en el violento mundo de los ultras del fútbol para encontrar a los responsables.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

10. Una amistad, un asesinato (En ven, en morder)

Un pueblo danés temió a un delincuente en serie durante ocho años. Al ser capturados, Amanda, Nichlas y Kiri descubrieron que el autor era un amigo cercano que había cometido asaltos, secuestros y asesinatos durante su tiempo con ellos.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.