El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que empieza rueda bursátil del lunes 16 de marzo con ligeras descensos del 0,13%, hasta los 23.121,55 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice bursátil encadena cuatro sesiones consecutivas en descenso.

Con respecto a los últimos siete días, el Nifty 50 marca una bajada 3,77%; aunque desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 2,52%. El Nifty 50 se sitúa un 12,18% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos)