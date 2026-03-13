OMX Stockholm 30 este 13 de marzo: cerró operaciones a la baja

Jornada bajista para el OMXS 30, que terminó la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con notables caídas del 1,45%, hasta los 3.018,72 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 3.075,57 puntos y un mínimo de 3.016,32 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,93%.
En la última semana, el OMXS 30 acumula un descenso 0,65%; por el contrario en el último año aún acumula una subida del 11,37%. El OMXS 30 se sitúa un 6,33% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 4,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).