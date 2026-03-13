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OMX Stockholm 30 este 13 de marzo: cerró operaciones a la baja

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el OMXS 30, que terminó la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con notables caídas del 1,45%, hasta los 3.018,72 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 3.075,57 puntos y un mínimo de 3.016,32 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,93%.

En la última semana, el OMXS 30 acumula un descenso 0,65%; por el contrario en el último año aún acumula una subida del 11,37%. El OMXS 30 se sitúa un 6,33% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 4,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).

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