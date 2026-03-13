BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 1,93% este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que cerró rueda bursátil del viernes 13 de marzo con fuertes descensos del 1,93%, hasta los 74.563,92 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 75.576,20 puntos y un mínimo de 74.454,60 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,48%.

Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una bajada 5,52%; pero desde hace un año aún acumula una subida del 0,53%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)