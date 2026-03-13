BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 1,93% este 13 de marzo

Mal día para el BSE Sensex 30, que cerró rueda bursátil del viernes 13 de marzo con fuertes descensos del 1,93%, hasta los 74.563,92 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 75.576,20 puntos y un mínimo de 74.454,60 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,48%.
Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una bajada 5,52%; pero desde hace un año aún acumula una subida del 0,53%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)