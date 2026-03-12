Dólar hoy en México: peso mexicano sufre caída en la cotización de cierre del jueves 12 de marzo de 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

La fortaleza del dólar ha provocado hoy un incremento en el tipo de cambio USD/MXN y desencadena retrocesos generalizados en las monedas de mercados emergentes, mientras los inversores mantienen una postura cautelosa ante las tensiones geopolíticas.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,85 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,99% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 17,68 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,29%; pero desde hace un año acumula aún una disminución del 12,2%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, sumó dos sesiones seguidas en dígitos positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue superior a la acumulada en el último año, de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán impulsa el valor del dólar medido por el índice DXY, que sube hasta 99,60 puntos, su mayor marca en cinco días, en un contexto donde los precios de los energéticos siguen al alza.

El precio del Brent se acerca a los 100 dólares por barril, influido por las acciones de Irán para presionar a Estados Unidos, pese a la liberación de 400 millones de barriles de petróleo realizada por la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Por tanto, la expectativa de que la Reserva Federal (FED) realice menos modificaciones en el rango objetivo de la tasa de fondos federales se ve reforzada por la previsión de los inversores de que los efectos recientes impactarán la inflación global en futuras publicaciones.

El atractivo del dólar frente a otras monedas se sostiene por su condición de activo refugio y las presiones persistentes en los precios de la energía, lo que sugiere que la divisa mantendrá una tendencia alcista mientras continúe este escenario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.