Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify España

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. NI BORRACHO

Quevedo

«NI BORRACHO» de Quevedo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 347.552 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)

Omar Courtz

«FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)», interpretado por Omar Courtz, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 272.294 reproducciones.

3. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Tras acumular 237.117 reproducciones, «Dardos (w Prince Royce)» de Romeo Santos se mantiene en tercer lugar.

4. SUPERESTRELLA

Aitana

El exitazo de Aitana sigue abriéndose camino en las listas. Con 234.632 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición cuarta.

5. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

Un número tan favorable como 226.663 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ryan Castro va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto.

6. WO OH OH (w ROA)

Omar Courtz

«WO OH OH (w ROA)» de Omar Courtz se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 220.789 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. Choque (w Chencho Corleone)

Bad Gyal

Tras acumular 209.933 reproducciones, «Choque (w Chencho Corleone)» de Bad Gyal se mantiene en séptimo lugar.

8. $UELTA GATITA $UELTA (w Dei V, Clarent)

Omar Courtz

«$UELTA GATITA $UELTA (w Dei V, Clarent)» de Omar Courtz se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 199.158 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. Más Cara

Bad Gyal

«Más Cara», interpretado por Bad Gyal, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 192.687 reproducciones.

10. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 189.203 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.