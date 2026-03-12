El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 12 de marzo

Día negativo para el Nikkei 225, que cerró la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con descensos del 1,44%, hasta los 54.233,16 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 54.733,08 puntos y un volumen mínimo de 53.796,01 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,71%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una bajada 1,89%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un incremento del 43,53%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,85% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 6,1% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).