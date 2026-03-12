El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 12 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que cerró la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con descensos del 1,44%, hasta los 54.233,16 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 54.733,08 puntos y un volumen mínimo de 53.796,01 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,71%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una bajada 1,89%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un incremento del 43,53%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,85% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 6,1% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).