Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio se estabiliza tras cierre de cotización de este 10 de marzo

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El tipo de cambio USD/MXN también muestra una tendencia descendente, impulsada por la disminución del dólar y el renovado interés de los inversores en activos con mayor riesgo, lo que ha revertido parte de las ganancias obtenidas por la moneda estadounidense en jornadas previas.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,61 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,04% si se compara con la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 17,61 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,17% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún un descenso del 13,08%.

El retroceso del dólar coincidió con un descenso en los precios de las materias primas energéticas, que experimentaron una corrección tras haber alcanzado recientemente sus niveles más altos en varios años.

A pesar de la disminución del dólar y el ajuste en los mercados, el ambiente de cautela continúa debido a la expectativa de un posible aumento en la volatilidad. Un grupo de ministros del G7 vinculados al sector energético se reunirá en París para analizar la opción de liberar suministro petrolero. En paralelo, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro refleja leves subidas en los plazos más largos, lo que coincide con una reducción del nerviosismo en los mercados.

Si comparamos el valor con días anteriores, acumuló tres fechas consecutivas cayendo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue superior a la acumulada en el último año, lo que indica que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.