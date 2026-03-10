Peso mexicano avanza frente al dólar este martes 10 de marzo de 2026: cotización de apertura del tipo de cambio hoy

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este martes 10 de marzo del 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

El peso mexicano registró un avance marginal al inicio de la jornada del martes 10 de marzo, colocándose en el decimotercer lugar entre las monedas emergentes con mayores ganancias frente al dólar, según el análisis matutino del Grupo Financiero Monex.

Dicho movimiento respondió a un ajuste en las preferencias de los inversores, que comenzaron a regresar a activos con mayor exposición al riesgo a medida que el billete verde recortaba parte de sus ganancias previas.

Al comienzo de la sesión, el tipo de cambio USD/MXN se ubicó en 17,54 pesos mexicanos, lo que representó una disminución de 0,42% respecto a los 17,61 pesos de la jornada anterior, de acuerdo con cifras de Dow Jones. Con este resultado, la moneda estadounidense encadenó tres sesiones consecutivas de descensos frente al activo local.

Durante la última semana, el dólar acumuló una bajada de 0,22% frente al peso mexicano. En términos interanuales, la divisa norteamericana mantiene una disminución del 13,41% respecto al peso, reflejando la fortaleza relativa de la moneda nacional en los últimos doce meses.

La volatilidad semanal fue superior a la media anual, lo que indica un periodo de mayores fluctuaciones y cambios abruptos en la cotización, en contraste con la tendencia general observada durante el último año.

De acuerdo con Monex, el dólar, medido a través del índice DXY, se consolidó en terreno negativo tras marcar un mínimo semanal en 98,49 puntos. Este retroceso fue consecuencia de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en entrevista sugirió que el conflicto en Medio Oriente podría concluir en breve.

La expectativa de una resolución próxima redujo la demanda por activos refugio y provocó un ajuste a la baja en los precios de las materias primas energéticas, que recientemente habían validado máximos de varios años.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.