Noticias

Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 10 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada del martes 10 de marzo con notables ascensos del 2,17%, hasta los 25.959,90 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 25.959,90 puntos y la cifra mínima de 25.611,79 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,34%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un incremento del 0,74%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,18% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,81% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (25.249,48 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

BIST 100 abre la jornada al alza este 10 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 abre la jornada

KOSPI subió un 5,35% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 10 de marzo

Cierre de sesión KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

KOSPI subió un 5,35% en

Clima en Córdoba: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Córdoba: temperatura y

Clima en Argentina: la predicción del tiempo para Mendoza este 10 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Argentina: la predicción

Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en La Plata: pronóstico