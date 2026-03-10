Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 10 de marzo

Jornada alcista para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada del martes 10 de marzo con notables ascensos del 2,17%, hasta los 25.959,90 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 25.959,90 puntos y la cifra mínima de 25.611,79 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,34%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un incremento del 0,74%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,18% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,81% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (25.249,48 puntos).