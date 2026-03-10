Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 10 de marzo

Buen inicio de sesión para el EuroStoxx 50, que empieza rueda bursátil del martes 10 de marzo con fuertes incrementos del 2,39%, hasta los 5.821,06 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el índice corta con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.
En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula un ascenso 0,85%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 7,71%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 5,71% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 2,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.685,20 puntos).