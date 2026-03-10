Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión bursátil del martes 10 de marzo con subidas del 0,51%, hasta los 77.962,41 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas previas, el índice bursátil interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Con respecto a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un descenso 2,84%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un incremento del 5,21%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 9,09% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,51% por encima de su cotización mínima del año en curso (77.566,16 puntos).

