Ranking Spotify en Estados Unidos: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo favorito de los escuchas

1. Risk It All

Bruno Mars

La canción de Bruno Mars se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.817.916 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Stateside Zara Larsson (w Zara Larsson)

PinkPantheress

«Stateside Zara Larsson (w Zara Larsson)», interpretado por PinkPantheress, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.676.732 reproducciones.

3. Choosin' Texas

Ella Langley

«Choosin' Texas» de Ella Langley es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.325.980 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. I Just Might

Bruno Mars

Tras acumular 1.288.570 reproducciones, el temazo de Bruno Mars se mantiene en cuarto lugar.

5. DtMF

Bad Bunny

Tras acumular 1.207.449 reproducciones, «DtMF» de Bad Bunny se mantiene en quinto lugar.

6. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need», interpretado por Olivia Dean, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 1.144.588 reproducciones.

7. Babydoll

Dominic Fike

Esta es la canción que se ubica en la séptima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.084.352, lo que marca un hito en la carrera musical de Dominic Fike.

8. E85

Don Toliver

«E85» de Don Toliver se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.082.026 reproducciones.

9. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

«So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.009.216 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 860.465 reproducciones, motivo por el cual sigue en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.