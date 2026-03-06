Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el EuroStoxx 50, que acabó la sesión bursátil del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 1,28%, hasta los 5.708,58 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 5.827,88 puntos y un volumen mínimo de 5.651,35 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,03%.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un descenso 7% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un ascenso del 6,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 7,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos)