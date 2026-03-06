Noticias

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 6 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el EuroStoxx 50, que acabó la sesión bursátil del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 1,28%, hasta los 5.708,58 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 5.827,88 puntos y un volumen mínimo de 5.651,35 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,03%.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un descenso 7% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un ascenso del 6,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 7,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos)

