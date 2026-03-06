Noticias

El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 1,52% este 6 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Swiss Market, que terminó la sesión del viernes 6 de marzo con grandes descensos del 1,52%, hasta los 13.095,55 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 13.289,08 puntos y la cifra mínima de 12.994,29 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,22%.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra una bajada 6,56% y en el último año acumula aún un descenso del 0,54%. El Swiss Market se sitúa un 6,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 0,55% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Suiza

Últimas Noticias

Chile: temblor de magnitud 4.5 en San Pedro

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Chile: temblor de magnitud 4.5

BIST 100 pierde 2,19% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Cierre de sesión BIST 100: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 pierde 2,19% tras

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 6 de marzo de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Canadá: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 6 de marzo en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

El Russell 2000 inicio operaciones este 6 de marzo con baja de 2,35%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Russell 2000 inicio operaciones