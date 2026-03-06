El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 1,52% este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Swiss Market, que terminó la sesión del viernes 6 de marzo con grandes descensos del 1,52%, hasta los 13.095,55 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 13.289,08 puntos y la cifra mínima de 12.994,29 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,22%.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra una bajada 6,56% y en el último año acumula aún un descenso del 0,54%. El Swiss Market se sitúa un 6,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 0,55% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).