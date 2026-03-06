BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada financiera del viernes 6 de marzo con descensos del 0,51%, hasta los 79.610,89 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el índice invierte el resultado de la jornada previa, donde finalizó con una subida del 1,4%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 3,21%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún un incremento del 7,1%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,17% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,63% por encima de su cotización mínima del año en curso (79.116,19 puntos).