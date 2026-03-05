Tipo de cambio en México: Dólar cotiza al alza frente al peso mexicano hoy jueves 5 de marzo

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El nerviosismo en los mercados y la desinversión en activos de mayor riesgo impactan hoy en el tipo de cambio USD/MXN.

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,73 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,86% frente al valor de la sesión previa, que fue de 17,58 pesos, reporta Dow Jones.

Las frecuentes tensiones geopolíticas de Estados Unidos en Medio Oriente han llevado al dólar a alcanzar un máximo intradía de 99,20 puntos en el índice DXY, fortaleciendo su tendencia ascendente.

El hundimiento de un buque iraní durante el sexto día del conflicto geopolítico intensificó la búsqueda de refugio en el dólar por parte de los inversores, quienes respondieron con mayor cautela ante la evolución de los acontecimientos.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,89%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene un descenso del 11,07%.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta aproximadamente 4,14%, su mayor nivel en tres semanas, en un contexto de alza en los precios de los energéticos y persistentes expectativas de inflación, factores que continúan limitando el entusiasmo de los inversores respecto a posibles recortes adicionales en la tasa de interés de la FED.

Por otro lado, el informe semanal sobre solicitudes iniciales de seguro de desempleo registró 213.000 peticiones, cifra inferior a las 215.000 previstas y apenas por encima de las 212.000 reportadas en el periodo anterior.

Si confrontamos la cifra con días anteriores, invirtió la cotización de la jornada anterior, cuando obtuvo una bajada del 2,28%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad fue de 14,8%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (8,5%), de manera que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.