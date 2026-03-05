Dólar golpea al peso mexicano en la apertura del jueves 5 de marzo: tipo de cambio sube por conflicto en Medio Oriente

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 5 de marzo del 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense abrió la sesión de este jueves 5 de marzo en 17,66 pesos mexicanos en promedio, según datos de Dow Jones. Dicho valor representa un avance del 0,47% respecto a los 17,58 pesos registrados en la jornada anterior, invirtiendo la tendencia bajista del día previo y confirmando la volatilidad del mercado cambiario.

En la última semana, el activo norteamericano acumula un ascenso de 2,49% frente al peso mexicano. Sin embargo, en el comparativo anual, la divisa estadounidense aún muestra un retroceso del 11,42%, lo que revela que, pese al repunte reciente, la tendencia de fondo sigue siendo desfavorable para el dólar en el mercado mexicano.

Por otro lado, la volatilidad semanal alcanzó el 14,58%, muy por encima del promedio anual de 8,47%, lo que evidencia un escenario de inestabilidad superior a la tendencia histórica.

En un panorama más amplio, según el análisis matutino del Grupo Financiero Monex, el dólar, medido a través del índice DXY, se consolidó al alza, alcanzando un máximo intradía de 99,20 puntos. Este impulso obedece a la persistencia de las ofensivas militares de Estados Unidos en Medio Oriente, que ya cumplen seis días de conflicto.

El hundimiento de un buque iraní reavivó el sentimiento de cautela entre los inversores internacionales, quienes incrementaron su demanda de dólares como activo refugio ante la incertidumbre. Este contexto ha sido determinante en el comportamiento reciente del tipo de cambio USD/MXN.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.