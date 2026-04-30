Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de abril

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,78% comparado con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,67%, de manera que en términos interanuales aún conserva un descenso del 0,57%.

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En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, puso fin a dos jornadas consecutivas con tendencia positiva. La cifra de la volatilidad fue de 5,91%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (4,74%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.