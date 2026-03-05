Precio del dólar en Colombia: hay malas noticias antes de elecciones y así se compra y vende en casas de cambio el 5 de marzo

El dólar en Colombia registró, en el mercado regulado, una cotización máxima de $3.791,00 en la jornada del 5 de marzo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 5 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.767,99, lo que representó una subida de $16,58 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.751,41. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.699 millones en 2.113 transacciones, con un precio de apertura de $3.750,00, un mínimo de $3.749,00 y un máximo de $3.791,00.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,44%; pero desde hace un año todavía mantiene una bajada del 7,08%.

Si se analiza el dato con el de fechas previas, frenó con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad de esta semana presentó un balance sutilmente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo normal en fechas recientes.

Las elecciones del 8 de marzo podrían darle una nueva dinámica al dólar en Colombia - crédito Sergio Acero/Colprensa

Tensión entre EE. UU. e Irán

De acuerdo con Bancolombia, el comportamiento estuvo alineado con la interrupción en el tránsito de mercancías en el estrecho de Ormuz, de modo que la moneda estadounidense registró una mayor demanda al funcionar como activo refugio.

A nivel local, el peso colombiano se depreció en línea con la dinámica regional y el dólar global. Además, el Gobierno estaría buscando plantear un proyecto de decreto para utilizar recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.700. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 5 de marzo de 2026 fue de $3.661,11, mientras que el de venta resultó de $3.764,44.

El dólar perdió fuerza a nivel global en 2026 - crédito Dado Ruvic/Reuters

Lo hacen de la siguiente manera:

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.580. Venta:$3.700.

Nutifinanzas: compra: $3.550,00. Venta:$3.710.

Money Max: compra:$3.570. Venta:$3.720.

Smart Exchange: compra:$3.620. Venta:$3.690.

Alliance Trade: compra:$3.620. Venta:$3.750.

Latin Cambios: compra:$3.680. Venta:$3.750.

Cambios Vancouver: compra:$3.700. Venta:$3.750.

Cambios Kapital: compra: $3.720. Venta:$3.760.

Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta:$4.000.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.630 para compra y en $3.750 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.650. Venta:$3.730.

Medellín: compra:$3.620. Venta:$3.780.

Cali: compra:$3.580. Venta:$3.700.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.670. Venta:$3.700.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Bolsa de Valores de Colombia

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.